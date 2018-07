Als het van N-VA afhangt, ziet u straks minder koeien

Dat schrijft De Standaard donderdag.

'We produceren bulkproducten, die niet rendabel zijn, waardoor boeren alleen maar dankzij subsidies kunnen overleven. Dit landbouwmodel stoot op zijn grenzen: het is slecht voor het klimaat, slecht voor het milieu en slecht voor de boeren', zegt Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch, die zetelt in de commissie Landbouw (N-VA). 'Wij zijn voor een kleinere veestapel, niet door een revolutie maar door een evolutie.'

De N-VA wil van het nieuwe Europees Globaal Landbouwbeleid (GLB) gebruikmaken om in te zetten op korte keten, bio, diversificatie en specialisatie in bepaalde rassen. Dat GLB gaat in 2020 in en geeft landen meer mogelijkheden om zelf te kiezen waar subsidies naartoe gaan.

De Boerenbond is het alvast niet eens met de N-VA. 'De veestapel is verantwoordelijk voor 5,2 procent van de broeikasgassen in Vlaanderen en we hebben al veel inspanningen gedaan om de uitstoot per geproduceerde kilo vlees te beperken', zegt woordvoerder Luc Van Oirbeek.