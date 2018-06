'Als het stormt in Istanbul, waait het van Gent tot Genk'

Op 24 juni houdt Turkije verkiezingen en Erdogan kwam weerom in Europa campagne voeren. De EU knijpt de ogen en de billen dicht. De Turkse sultan Erdogan houdt de vluchtelingenstroom vanuit zijn land naar het Westen tegen, en als wederdienst mag hij zijn eigen land en zijn buren terroriseren. Hij kreeg er zes miljard euro voor toegestopt van de Europese Mandarijnen. Hij mag zijn aanhangers ophitsen en zelfs tegenstanders opjagen op het Europese continent zoals het ontvoeren van Gülenisten in Kosovo.

Meer nog, terwijl Erdogan met Operatie Olijftak de aansluiting van de Noord-Syrische enclave Afrin een paar maand geleden gewapenderhand uitvoerde , kreeg Ankara ook nog 600 miljoen euro toegestopt om de zogenaamde aansluiting van Turkije bij de EU voor te bereiden.

Toen de Koerdische Peshmerga, de linkse verzetsgroep SDF en de YPG/YPJ (respectievelijk mannelijke en vrouwelijke afdelingen van de Koerdische seculiere Volksbeschermingseenheden) samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten en met Amerikaanse steun op het punt stonden om IS definitief te vernietigen, viel Erdogan de Syrische stad Afrin binnen om de Koerden te verdrijven uit hun eigen autonoom gebied. Er vielen meer dan 300 doden en 200.000 Koerden sloegen op de vlucht. Bij een Turks bombardement op een ziekenhuis in Afrin vielen 16 slachtoffers waaronder 2 zwangere vrouwen. Op 12 april verklaarde Erdogan dat er 4.123 Koerden omkwamen in die Operatie Olijftak.

Turkije is lid van de NAVO en krijgt zijn tanks toegeleverd uit Duitsland. Erdogan is eerder een bondgenoot van IS dan een vijand. Toen de stad Kobani aan de Turkse grens in 2014 belegerd werd door IS belemmerde hij wekenlang de doorgang van Koerdische strijders naar die stad om hulp te bieden aan hun belegerde lotgenoten.

Door zijn aanval op Afrin kon IS zich zelfs hergroeperen in Deir ez-Zor. Deze streek heeft een magische betekenis voor al wie onder de Turkse heerschappij te lijden had. In 1915 tijdens de Turkse genocide op de Armeniërs werden deze laatsten verdreven naar concentratiekampen in de woestijn waar ze opgesloten en uitgehongerd werden. Vandaag staat het Turkse leger met rebellen van Assads Vrije Syrische Leger aan de poort van Manbij. Na de Christenen en de Yezedi's zijn nu de Koerden aan de beurt.

De Amerikanen trekken hun 2.000 man sterke troepenmacht uit het gebied terug en geven Erdogan vrij spel om de Koerden ook uit Manbij te verdrijven. Op de Franse president Emmanuel Macron na zwijgen onze laffe Europese leiders in alle talen, gechanteerd door Erdogan die dreigt de exodus van migranten over de Egeïsche zee terug op gang te brengen, en beducht voor zijn vijfde colonne Turkse gastarbeiders die massaal in de Westerse landen aanwezig zijn, en er ook hun stem mogen uitbrengen zowel voor hun nieuwe als hun oude thuisland.

In Duitsland bijvoorbeeld zijn ze met vier miljoen. In Nederland hebben ze met DENK zelfs verkapte Turkse AKP-ers in het parlement en hier loopt er ook meer dan een roedel Grijze Wolven rond. Erdogan roept zijn landgenoten op om overal te infiltreren in de westerse politieke instituties en om hun euro's en dollars te wisselen in Turkse Lira om zijn falend economisch beleid van Erdoganomics ter hulp te komen. Zestig tot zeventig procent van de Turkse migranten is aanhanger van de Turkse schurk en niettegenstaande de Basyüce in hun afkomstland de vrijheden vermoordt die hen hier beschermt, blijven ze slaafse volgelingen van de veroveringsideologie van hun islamitische dictator.

Elk Westers land dat bijvoorbeeld de Armeense genocide van 100 jaar geleden erkent kan op de woede van Turkije en haar expats in de diaspora rekenen. Erdogan predikt nu ook de etnische zuivering van de Koerden. Het YPG/PKK met hun communistische utopieën zijn geen koorknapen, maar onze Europese Mandarijnen zouden als wederdienst voor de Koerdische hulp bij het vernietigen van het IS-kalifaat minstens Erdogan tot de orde kunnen roepen. De helft van de Turkse export gaat naar Europa en twee derden van de buitenlandse investeringen aan de Bosphorus komt uit ons continent. Als men Erdogan de wacht zou aanzeggen als lid van de NAVO zou er wel een einde komen aan zijn criminele activiteiten. Onze laffe Europese Mandarijnen doen het omgekeerde, en met Trump als bondgenoot heb je geen vijanden meer nodig.

Aan de Gentse Sleepstraat en in de Dyannet-moskeeën zou de lectuur van Killing Orders verplichte lectuur moeten zijn. Taner Akçam, hoofd van het Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies van de Clark University in Worchester Massachussets doet er haarfijn uit de doeken hoe de slachtpartij op een miljoen Armeniërs bevolen werd door de Turkse machthebbers. Hij citeert uit telegrammen van de minister van Binnenlandse Zaken Talaat Pasja van 22 september 2015. 'Alle Armeense rechten op Turkse grond-zoals het recht om te leven en te werken-zijn vervallen. Er mag niet één Armeniër overblijven, zelfs de zuigeling in de wieg niet. De overheid accepteert alle verantwoordelijkheid voor deze situatie.' En zeven dagen later schreef de Ottomaanse Himmler verder: "De overheid, onder het bevel van het CEV, heeft besloten om alle Armeniërs in Turkije uit te roeien. Zonder onderscheid tussen vrouw, kind en invalide moet hun bestaan worden beëindigd, ongeacht hoe gruwelijk de uitroeiingsmethodes zijn en zonder te luisteren naar het geweten.".

De drogredenen van het CEV, de Jonge Turken van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang o.l.v. het triumviraat Djemal, Talaat en Enver Pasja, waren in 1915 net dezelfde als deze van de islamitisch-conservatieve AKP vandaag, nl. de nationale veiligheid. Een containerbegrip voor een religieuze, culturele en etnische zuivering. Turkije wordt onder Erdogan omgeturnd in een neofascistische dictatuur die als uitloper van de Ottomaanse islamitische ideologie oorlogen moet uitlokken, want overheersing en suprematie is het ultieme doel.

De uitwassen van de 20ste eeuw, waaronder het fascisme, zijn begonnen met eufemismen, vage bewoordingen en laf gedoogbeleid. Als we niet meer in staat zijn onze waarden te verdedigen hebben we niets geleerd uit de geschiedenis. Ik hoop dat al diegenen die een mening hadden over de tragische dood van Mawda in een wagen van mensensmokkelaars, zich even bezinnen over feit dat de familie Shawri op de vlucht was voor geweld in...Iraaks-Koerdistan.