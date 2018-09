'Als De Wever weet heeft van misdrijven, moet hij naar parket stappen'

'Nu creëert hij alleen onrust in de samenleving en zijn eigen gemeenteraad.' Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter vindt dan weer dat De Wever 'toegeeft dat zijn 'war on drugs' compleet mislukt is'.

Beels pikt het naar eigen zeggen niet dat De Wever insinueert dat politici al dan niet onrechtstreeks betrokken zijn bij drugscriminaliteit, zonder dat hij namen noemt of naar het gerecht stapt. 'Vervolgens beweert hij dan dat zijn eigen partij daar immuun voor is', zegt ze. 'Jammer genoeg is drugscriminaliteit iets van alle lagen van de samenleving en kan hij zoiets dus echt niet met zekerheid zeggen.'

Zelf zegt Beels geen weet te hebben van politieke infiltraties. VB-lijsttrekker en -fractieleider in de gemeenteraad Filip Dewinter stelt dat De Wever zichzelf een 'attest van onbekwaamheid' lijkt te geven. 'In plaats van dat hij het stilaan onder controle heeft, geeft hij toe dat de haven meer dan ooit een zeef is waar de grote haaien doorzwemmen', aldus Dewinter. 'Dit lijkt een politieke strategie om slecht nieuws beter zelf te brengen dan door onderzoeksjournalisten of de oppositie. Ik ga hem tijdens de volgende gemeenteraad ook vragen wat hij concreet weet over politieke beïnvloeding.'

PVDA-voorzitter Peter Mertens stelt dat Antwerpen onder De Wever de 'cocaïnehoofdstad van Europa' is geworden en de 'war on drugs' alleen tot meer geweld heeft geleid. Volgens Mertens voert De Wever een 'Colombiaanse verkiezingscampagne' door weg te blijven van problemen als wonen, armoede en gezonde lucht en te focussen op zijn 'war on drugs'.