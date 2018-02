'Als De Wever met positieve boodschappen zwaait, krijg je al snel het gevoel dat hij bij de tandarts zit'

'Je wint geen verkiezingen met de begroting', zei staatssecretaris Theo Francken eind vorig jaar in dit blad. 'Mensen stemmen voor 80 procent emotioneel en voor 20 procent rationeel.' Dat spoort met de meest basale politieke intuïties, en het sluit ook aan bij wat de linkse ideoloog Mark Elchardus vorige week in Knack zei: dat de SP.A niet moet denken de verkiezingen te kunnen winnen met een 'factuuroppositie' alleen - lees: een aanklacht van alles wat duurder geworden is. Schoolgelden en waterfacturen komen al een pak 'dichter bij de mensen' dan een abstracte begrotingsfactuur. Maar zolang die kosten niet eenduidig toe te wijzen vallen aan een politieke verantwoordelijke - denk aan de 'Turteltaks', hoe onnauwkeurig die benaming ook was - dan zal zo'n campagne het moeten afleggen tegen een Groot Verhaal over de samenleving.

...