'Als Beke werkelijk denkt te regeren met Vlaams Belang-light, dan moet hij de stekker eruit trekken'

Zouden er nog ergens Belgen rondlopen die denken dat ze een goed pensioen krijgen als ze 67 zijn? Politici, van rood tot donkerblauw, hebben de afgelopen jaren zo veel paniek gezaaid of dikke, grijze mist zitten spuien dat niemand nog in het wettelijk pensioen gelooft. Ook de beruchte 'tweede pijler' - groepsverzekering of pensioenfonds - biedt te weinig perspectief op een comfortabele oude dag. Dus probeert de Belg daar ondertussen gewoon zelf voor te zorgen. Hij koopt een huis, spaart zich te pletter, belegt conservatief dan wel avontuurlijk, of neemt een individuele levensverzekering. Zo dendert de privatisering van de sociale zekerheid vrolijk verder. De ellende van 2008, met plots crashende goedehuisvaderaandelen of andere in de privé belegde appeltjes voor de dorst, is kennelijk al lang vergeten. Over de Belgen die geen geld hebben om te sparen gaat het al helemaal niet.

...