Alona Lyubayeva: 'Homans hecht weinig belang aan diversiteit en gelijke kansen'

Ze herinnert het zich nog goed. In de vacature voor de Vlaamse diversiteitsambtenaar stond destijds te lezen dat het om een onafhankelijke functie binnen de Vlaamse overheid ging, en dat de geschikte kandidaat moest beschikken over 'de leiderschapskwaliteiten om ook bij weerstand op een constructieve wijze de juiste richting aan te houden'. De uit Oekraïne afkomstige Alona Lyubayeva beschouwde het als haar taak om de Vlaamse regering bij de les te houden. Als het nodig was, zou ze er bij de regering op blijven aandringen dat de doelstellingen over diversiteit onder het Vlaamse overheidspersoneel geen dode letter blijven. Het lef dat ze daarbij aan de dag legde, grensde soms aan roekeloosheid, maar Lyubayeva liet zich niet afschrikken. 'In mijn functieprofiel stond dat ik kritisch en onafhankelijk moest zijn. Dat was mijn leidraad.'

...