Allereerste minimale dienstverlening bij spoor krijgt positieve evaluatie

De minimale dienstverlening bij het spoor, die tijdens de jongste 48 urenstaking van de socialistische vakbond ACOD Spoor voor het eerst werd geactiveerd, krijgt een positieve evaluatie. 'Het blijft een noodoplossing, maar de treinen die we hadden aangekondigd, hebben ook effectief gereden', vat men bij spoorwegmaatschappij NMBS samen. 'Dit is veel duidelijker voor de reizigers.'

In de aanloop naar de staking moesten duizenden spoorlui van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel laten weten of ze zouden werken of niet. Op basis daarvan werd een vervoersaanbod uitgewerkt. Concreet reed op vrijdag 29 juni ongeveer een op de drie treinen in vergelijking met een normale dag, en zaterdag de helft.

Voor reizigersorganisatie TreinTramBus is de minimale dienstverlening een verbetering, omdat de reizigers beter weten waar ze aan toe zijn. 'De oefening is volgens ons redelijk goed verlopen. De minimale dienstverlening kan dus functioneren, ondanks wat er in het verleden allemaal is rondgebazuind over de veiligheid, en dat mensen zouden vechten voor een plaatsje op de trein', aldus voorzitter Stefan Stynen.

Blij met de nieuwe wet

'Het globale assessment is positief, al zijn er altijd zaken die we kunnen verfijnen, zowel intern als extern', luidt het bij de NMBS.

Ook bij spoornetbeheerder Infrabel is de evaluatie positief, en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) had vrijdag al gezegd dat hij 'tevreden is dat hij die wet heeft laten goedkeuren'.

Ondanks de positieve evaluatie, blijft de minimale dienstverlening een 'noodoplossing', benadrukt de NMBS. 'Het is en blijft een beperkter aanbod dan wat het zou moeten zijn. We hopen dat we het systeem niet te vaak nodig zullen hebben.'

De kans lijkt nochtans reëel dat er volgende week alweer gestaakt wordt. De kleinere bonden OVS en ASTB hebben allebei een aanzegging ingediend, telkens voor 48 uur. De data sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor er mogelijk vier dagen aan een stuk (van 10 juli om 3.00 uur tot 14 juli om 3.00 uur) opnieuw een minimale dienstverlening zal zijn.