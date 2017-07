Alleen diamant ontsnapt aan verbod op handel in cash

In tegenstelling tot andere 'edele stoffen' krijgt de diamantsector in de nieuwe antiwitwaswet geen totaalverbod op onderlinge aankopen met cashgeld. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemt een cashverbod 'mogelijk disproportioneel'. Dat schrijft De Morgen.

Stemming

De antiwitwaswetgeving wordt donderdag gestemd in de Kamer. Voortaan zullen handelaren hun onderlinge aankopen van de meeste edele stoffen niet meer cash mogen betalen, omdat dergelijke transacties te veel worden misbruikt voor witwaspraktijken. Op de consument heeft het verbod dus geen invloed.

Het voorstel van de regering beperkt de definitie van 'edele stoffen' evenwel tot goud, zilver, platina en palladium. Diamanten vallen buiten de bepaling, ook al worden ze volgens de internationale antiwitwasorganisatie FATF ook gebruikt voor witwaspraktijken.

Kamerlid Peter Vanvelthoven van oppositiepartij SP.A vraagt daarom dat diamant alsnog wordt opgenomen in de cashverbod-lijst.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkende vorige week dat in de technische werkgroep de vraag aan bod kwam om natuurlijke edelstenen toe te voegen aan de edele stoffen, maar dat men daar na een debat niet op inging. 'Alles wijst erop dat een volledig cashverbod op de handel in ruwe diamant mogelijk disproportioneel is en niet evenredig met het beoogde doel." Van Overtveldt vreest dat een totaalverbod op cashtransacties een deel van de sector "naar de onwettigheid kan drijven, wat niet de bedoeling kan zijn'.