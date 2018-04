Alle islamleerkrachten moeten bekwaamheidsbewijs hebben vanaf september

Enkel voor de eerste twee graden van het secundair onderwijs werden eerder al vereiste bekwaamheidsbewijzen vastgelegd. Ook voor de islamleerkrachten in het basisonderwijs en de derde graad van het secundair komt er nu een verplichting.

Vijf hogescholen bieden een opleiding islam aan: Erasmus Hogeschool, UCLL, Artesis Plantijn, Thomas More en de Arteveldehogeschool. Ook de opleiding 'master in de wereldreligies optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen' van de KU Leuven geldt vanaf 1 september samen met een bewijs van pedagogische bekwaamheid als vereist bewijs voor de tweede en derde graad ASO-TSO-KSO en de derde graad-BSO.

Op dit moment volgen meer dan 66.000 leerlingen islamitische godsdienst, waarvan meer dan 39.000 in het lager onderwijs en meer dan 26.000 in het secundair onderwijs. 'Met dit akkoord zetten we een belangrijke stap vooruit en bepalen we waaraan leraren in het lager onderwijs en de derde graad van het secundair onderwijs moeten voldoen om een vereist bekwaamheidsbewijs islam te krijgen', zegt Hilde Crevits. 'Met deze regeling willen we de kwaliteit van het islamonderwijs in Vlaanderen garanderen.'