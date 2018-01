Alle Belgische gemeenten vanaf nu aangesloten op centraal strafregister

Het gemeentelijk en het centraal strafregister bestaan reeds jaren naast elkaar. Wanneer de burger een uittreksel van zijn of haar strafregister opvroeg, werd dat uit een van beide of uit een combinatie van beide registers gehaald. Maar het up-to-date houden van beide registers vroeg veel tijd van de lokale besturen en het personeel van de rechtbanken.

Nu alle Belgische gemeenten zijn aangesloten op het centraal strafregister, verdwijnt het gemeentelijk strafregister. Hierdoor daalt de werklast, stelt Geens in een mededeling. 'Griffies van de verschillende lokale rechtbanken zullen niet langer een veroordelingsbulletin moeten sturen naar de gemeente van de veroordeelde, maar zullen het onmiddellijk digitaal opladen in het centraal strafregister. De gemeenten kunnen het centraal strafregister op hun beurt digitaal consulteren wanneer een burger een uittreksel van zijn of haar strafregister vraagt.'