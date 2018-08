Algemene Inspectie van politiediensten kampt met personeelstekort

De voorgaande jaren inspecteerde de AIG bijvoorbeeld nog de opsluitingsplaatsen van de politie. Zo inspecteerde ze in 2016 48 cellen bij de federale politie, en 2013 tot 2016 203 cellen bij de lokale politie. Maar in 2017 gebeurden dergelijke controles niet meer, vanwege een tekort aan manschappen. Het beschikbare personeel daalde van 85 in 2013 tot 71 eind 2017. In het rapport wordt de aanzienlijke daling aan de kaak gesteld.

'Met het potentieel aan natuurlijke afvloeiingen in gedachten zal de dalende trend tijdens de komende jaren worden bevestigd. De feiten zijn duidelijk. Zonder nieuw bloed wordt het voor de Algemene Inspectie moeilijk om het geheel van haar reglementaire opdrachten te blijven verzekeren', zeggen inspecteur-generaal Thierry Gillis en zijn adjunct Johan De Volder, die minder dan een jaar geleden het roer overnamen van de AIG.