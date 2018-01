Alcoholvrij dineren: thee, sap en fermentatie als alternatief voor wijn en bier

Wie op restaurant oesters bestelt, doet dat bijna automatisch met een glaasje champagne of chardonnay. Voor de bob van het gezelschap zijn er weinig alternatieven. Oesters met cola: dat vloekt. Oesters met sinaasappelsap: idem. Dan maar bruiswater. Tenzij u in Chambre Séparée dineert, het nieuwe restaurant van Kobe Desramaults. Daar kunt u bij uw oesters een gefermenteerde groene thee met knolcapucien en rozenbottel drinken. Klinkt complex? Absoluut, maar het is lekker, zo verzekert ons Taike Verdonck, de 23-jarige sommelier die verantwoordelijk is voor het non-alcoholische arrangement. 'Elke avond zijn dat een negental drankjes. Vaak hebben we tafels van twee waarbij de ene wijn neemt en de andere sapjes. Nadien horen we dan soms dat ze, achteraf bekeken, liever allebei voor het non-alcoholische aanbod waren gegaan. Dat is fantastisch...