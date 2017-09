Hoeveel zou een alcoholslot op elke wagen kosten?

Ik vind prijzen van 1400 à 2000 euro per stuk. Bij een massale introductie zou je naar 1000 euro moeten kunnen zakken. Elk jaar schrijven we in België 500.000 nieuwe personenwagens in, wat de jaarlijkse kosten op ongeveer 500 miljoen euro zou brengen, vrachtwagens en bussen niet meegerekend. Aangezien een wagen ongeveer 10 jaar meegaat, kunnen we er in 10 jaar tijd het hele wagenpark mee uitru...