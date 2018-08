Alcoholcontroles in barbecuetijden: 'Er zijn mensen die gráág blazen'

Veertig procent van de Belgische automobilisten beweert in het voorbije jaar enigszins beschonken achter het stuur te hebben gezeten. Dat zijn er meer dan in de rest van Europa, zo blijkt uit cijfers van het verkeersveiligheidsinstituut Vias. Zou dat komen omdat maar één bestuurder op de acht een alcoholcontrole verwacht? Of is het omdat je in ons land gemiddeld 58.596 kilometer kunt rijden voordat je eens moet blazen?

