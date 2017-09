Alain Hubert: onderzoek naar belangenvermenging

Dinsdag voerde het gerecht nog een huiszoeking uit op het kabinet van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) in verband met de schikking tussen de staatssecretaris en Alain Hubert. Demirs voorgangster Elke Sleurs (N-VA) lag al langer in conflict met Hubert over het gebruik van het de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth.

Ondertussen heeft de overheid dan wel een overeenkomst met Hubert gesloten, dat wil niet zeggen wat echter niet wil zeggen dat het strafrechtelijk onderzoek vervalt. Hij zou met geld van het Poolsecretariaat materiaal van zijn eigen bedrijfjes hebben gekocht. Het onderzoek naar Hubert werd een jaar geleden afgerond, en de poolreiziger werd daarbij in verdenking gesteld wegens