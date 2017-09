Alain Hubert: onderzoek naar belangenvermenging en fiscale fraude

Dinsdag voerde het gerecht nog een huiszoeking uit op het kabinet van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) in verband met de schikking tussen de staatssecretaris en Alain Hubert. Demirs voorgangster Elke Sleurs (N-VA) lag al langer in conflict met Hubert over het gebruik van het de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth.

Hubert is ook in verdenking gesteld voor fiscale fraude. Dat het gerechtelijk onderzoek zou afgesloten zijn, wordt door het parket dan weer tegengesproken.

De inverdenkingstelling van Alain Hubert kadert in het gerechtelijk onderzoek dat in 2013 werd opgestart nadat de toenmalige topman van de federale overheidsdienst Philippe Mettens een klacht had ingediend omdat Hubert met geld van het Poolsecretariaat materiaal van zijn eigen bedrijfjes zou hebben gekocht. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) sloot zich bij die klacht aan, maar haar opvolgster Zuhal Demir vertrouwde recentelijk het beheer van de Zuidpoolbasis opnieuw toe aan Hubert.

Die schikking van juni 2017 maakte een einde aan een jarenlang conflict tussen de overheid en Hubert, en ook aan vijftien burgerrechtelijke geschillen, maar niet aan het strafrechtelijk onderzoek.

Het waren de documenten over die schikking die de speurders dinsdag in beslag kwamen nemen tijdens de huiszoeking op het kabinet-Demir.