Akkoord over verlenging missie Belgische F-16's in Syrië

Daarover bestaat een akkoord, zo heeft premier Charles Michel donderdag gezegd tijdens zijn bezoek aan het Canadese Montréal. De kwestie zal besproken worden op de eerstvolgende ministerraad.

"We hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de missie van vier F-16's om het terrorisme in Syrië te bestrijden", aldus Michel. Dat akkoord kwam er na overleg met minister van Defensie Steven Vandeput (die al langer voorstander is van een verlenging van de missie in Syrië) en met de kern.

België had destijds met Nederland een beurtrol afgesproken om telkens een half jaar F-16's uit te sturen. Dat moest de kosten per begrotingsjaar helpen drukken. Nederland heeft intussen echter laten verstaan dat het op 1 juli niet opnieuw zal overnemen. Daarom zal de missie verlengd worden tot het einde van het jaar.