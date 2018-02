Akkoord over erfbelasting: hoogste schijf valt weg

De Vlaamse regering heeft uiteindelijk 139 miljoen euro gevonden om de erfbelasting te verlagen. Dat is 22 miljoen meer dan het cijfer dat totnogtoe circuleerde. Daarmee wordt vanaf 1 september de hoogste schijf van 65 procent, voor wie erft in de zijlijn, afgeschaft. Het hoogste tarief is voortaan 55 procent.

Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

De langstlevende partner heeft vandaag enkel een vrijstelling van belasting voor de woonst. Dat wordt uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro onroerende goederen.

Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro.

Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong, zodat elke Vlaamse partij zich in de hervorming kan vinden.