Akkoord over de bescherming van 12.262 ha zonevreemde bossen

Van de 185.000 hectare bossen in Vlaanderen heeft 65.000 hectare een andere ruimtelijke bestemming: bouwgrond, industriezone, recreatiegebied, ... Het gaat met andere woorden om zonevreemde bossen.

In juni vorig jaar had de Vlaamse regering de bescherming van 12.334 hectare van de meest kwetsbare en waardevolle zonevreemde bossen voorlopig goedgekeurd. Bij die oefening werd onder meer gekeken naar ecologische parameters, maar ook naar ouderdom, oppervlakte, ligging, en dergelijke.

Na een reeks adviezen en verder overleg was het wachten op de regering om met een definitieve kaart voor de beschermde bossen op de proppen te komen. Die ligt nu op tafel. Bedoeling is om 12.262 ha bijkomend te beschermen. Dat is iets minder dan oorspronkelijk gepland.

De verdeling is als volgt: 5.137 ha in Antwerpen, 2.773 ha in Limburg, 2.207 ha in Vlaams-Brabant, 1.786 ha in Oost-Vlaanderen en 359 in West-Vlaanderen.

Nu de ontwerpkaart door de regering is goedgekeurd volgt binnen de zestig dagen een openbaar onderzoek. Zo kunnen belanghebbenden hun eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege is tevreden met het akkoord: "Na 20 jaar oeverloze discussies over dit thema zonder enig concreet resultaat vrijwaart de Vlaamse regering voor het eerst deze waardevolle, maar ruimtelijk bedreigde Vlaamse natuur", klinkt het. Volgens de CD&V-minister is er een regeling uitgewerkt om eigenaars die zich financieel benadeeld voelen, te compenseren.