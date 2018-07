Airbnb moet zich tegen eind augustus aanpassen aan EU-regels

De Europese Commissie geeft het Amerikaanse bedrijf tot eind augustus de tijd om de aanpassingen door te voeren.

Zo moet een potentiële klant al bij de eerste klik tijdens zijn zoektocht op de website zien wat de totaalprijs is, inclusief zaken als eindschoonmaak. Ook moet het beleid voor annuleringen en compensatie in duidelijke taal worden vermeld, en moet het duidelijker worden of de verhuurder een particulier of een professioneel bedrijf is. In het laatste geval gelden andere regels voor de bescherming van de consument.

'Populariteit is geen excuus'

Volgens EU-commissaris voor consumentenrechten Vera Jourova zijn de mogelijkheden voor vakantiegangers dankzij het online-aanbod enorm gegroeid. 'Maar populariteit mag geen excuus zijn om niet aan de regels te voldoen. Consumenten moeten moeiteloos begrijpen voor welke diensten ze betalen en hebben recht op eerlijke spelregels.'

Als het bedrijf de aanpassingen niet doorvoert, dan zal Jourova samen met de nationale consumentenautoriteiten maatregelen treffen. De sancties zouden opgelegd worden door de verschillende autoriteiten en dus van land tot land kunnen verschillen. Airbnb werd in 2008 opgericht, en heeft zijn hoofdzetel in San Francisco. De dienst is ondertussen in 34.000 steden wereldwijd beschikbaar en biedt meer dan 3 miljoen accommodaties.