Ahmet Koç mee aan wieg van pro-migratiepartij

Limburgs provincieraadslid Ahmet Koç is terug met een nieuw project. Vorig jaar werd hij wegens opruiende uitspraken uit sp.a gezet, nu broedt hij op een nieuwe partij. Samen met gelijkgezinden wil hij daarmee in 2018 in enkele steden en in Limburg opkomen, zegt hij zaterdag in een gesprek met De Morgen.