Ahmed El Kanouss (cdH) over Partij Islam: 'Men had die kerels moeten doodzwijgen'

De politieke partij Islam, die twee gemeenteraadsleden in Brussel heeft en in België de sharia wil invoeren, heeft zich opnieuw, net als in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, in de aandacht gewerkt met omstreden uitspraken over onder meer het scheiden van mannen en vrouwen in de bus. N-VA, MR, PS en DéFI pleiten er nu voor de partij te verbieden. Maar daar is geen rechtsgrond voor, en het ziet er volgens grondwetspecialisten ook niet naar uit dat die snel zal worden gevonden.

...