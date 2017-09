Agentschap Inburgering kijkt aan tegen schuldenput van miljoen euro's

Nadat de waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap Inburgering eerder deze week uit onvrede opstapte, blijkt uit een interne mail dat de dienst tegen 2019 tegen een tekort van 12 miljoen euro zal aankijken, schrijft De Morgen. 'Dit is wanbeheer', stelt een anonieme bron aan de top.

Het verlies is toe te schrijven aan extra opdrachten waar geen financiering tegenover staat maar ook de fusie van twintig lokale vzw's bracht extra kosten met zich mee die niet voorzien waren. Volgens de interne mail zou het Agentschap 'eind 2017 afstevenen op een tekort van enkele miljoenen euro. Als we niet zouden ingrijpen loopt dit tekort op tot 12 miljoen euro in 2019.'

De oorzaak voor deze tekorten zou volgens insiders liggen in de totstandkoming van de fusie zelf. 'In de vzw's was veel weerstand tegen de fusie,' zegt een bron, 'en die heeft men financieel betaald.'

Een andere, hooggeplaatste bron binnen het Agentschap noemt de fusie 'mislukt door de onbekwaamheid van de directie.' 'Ze hadden de extra middelen tijdens de vluchtelingencrisis kunnen gebruiken om het deficit weg te werken, maar dat is niet gebeurd. Minister Homans moet elke keer bijpassen met extra budget. Dit is puur wanbeheer.'