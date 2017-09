Agenten aangevallen in Borgerhout: Burgemeester De Wever hoopt op 'signaal van de buurt'

Het was rond 19 uur vrijdagavond toen een patrouille van het fietsteam van de Antwerpse politie een auto gevaarlijk zag rijden op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Dat melden VTM Nieuws en de Gazet van Antwerpen. De inspecteurs wilden de auto controleren en probeerden de bestuurster te stoppen. Maar toen een van de agenten zijn fiets voor de auto plaatste, gaf de chauffeur vrijwel onmiddellijk gas. In een zijstraat kwam de wagen tot stilstand en kon de politie de vrouw alsnog controleren.

Maar terwijl de agenten daarmee bezig waren, werden ze omsingeld door een grote groep omstanders. "Onze collega's kregen rake klappen en trappen", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen en verschillende politieploegen snelden ter plaatse. De groep aanvallers - volgens de Gazet van Antwerpen ging het om 70 tot 90 personen - stoof uiteen.

De bestuurster van de vluchtende auto kon worden opgepakt. Ze werd meegenomen door de politie. Het parket moet beslissen of ze voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter wegens gewapende weerspannigheid.

Het is niet de eerste keer dat agenten van de Antwerpse politie aangevallen worden door jongeren. "We tillen heel zwaar aan dit nieuwe incident", zegt Bruyns. "Geweld tegen de politie kan niet."

De Wever: 'Onbegrijpelijk, hoe zo'n groep van tergende en zelfs agressieve jongeren telkens weer de reputatie van onze stad besmeuren'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet te spreken over de aanval op politieagenten, vrijdag bij de Turnhoutsebaan. Hij noemt het gedrag laag en hoopt dat de schuldigen worden aangeduid.

"Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk, hoe zo'n groep van tergende en zelfs agressieve jongeren telkens weer de reputatie van onze stad besmeuren", reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever. "Politiemensen aanvallen terwijl ze een interventie uitvoeren op een door militairen gesignaleerd voertuig en dus over onze veiligheid aan het waken zijn, dat is ronduit van het laagste gedrag."

"Ik hoop echt dat er een helder signaal vanuit de buurt komt", vervolgt de burgemeester, "om niet alleen die daden te veroordelen, maar de schuldigen ook aan te duiden en het respect voor de politie voorop te stellen."

Ook de politie tilt zwaar aan de feiten. De betrokken jongeren worden opgespoord.