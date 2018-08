Agent doodgeschoten in Spa: vermoedelijke dader is aangehouden

'Hij is in verdenking gesteld voor doodslag op Amaury Delrez en poging tot doodslag op diens collega', zo deelt het parket nog mee.

Nog volgens het parket zou de verdachte verklaard hebben dat hij zich niets meer van de feiten herinnert, omdat hij met een gat in zijn geheugen zit tussen het moment dat hij café Havana verliet en zijn arrestatie. 'Voor de onderzoeksrechter heeft hij het recht op zwijgen ingeroepen', vervolgt het parket.

Er werden dinsdag ook twee Europese aanhoudingsbevelen overgemaakt aan Nederland. Het is de bedoeling dat de twee andere verdachten, die maandag in Nederland gearresteerd werden, aan ons land worden uitgeleverd. Momenteel wordt nog onderzocht in welke mate zij betrokken zijn bij de feiten.

Bij het schietincident in de nacht van zaterdag op zondag kwam de 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez om het leven.

T. werd zondagochtend al in de omgeving ingerekend. Het wapen dat gebruikt werd om de hoofdinspecteur neer te schieten, is nog niet teruggevonden, aldus nog het parket.