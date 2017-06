Afgelopen 48 uur meer dan 8.000 migranten gered op Middellandse Zee

Maandag werden op één dag 5.000 mensen gered. Verschillende schepen van de Libische kustwacht, militaire schepen die ingezet worden in het kader van de Frontex-operatie en ngo's namen aan de reddingsacties deel. Zondag werden al meer dan 3.300 migranten gered.

Het goede weer zou ertoe leiden dat steeds meer mensen de oversteek wagen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zouden sinds begin dit jaar al meer dan 73.300 migranten via de Middellandse Zee aangekomen zijn. Dat is een stijging met meer dan 14 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 2.005 mensen verloren dit jaar tijdens de overtocht het leven of raakten vermist.