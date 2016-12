Advocaten Syrisch gezin: 'Niemand kan een man verwijten zijn vrouw en kinderen te willen redden'

Al enkele maanden voeren de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een procedureslag rond een visum voor een Syrisch gezin. In de kranten van De Persgroep verscheen maandag een artikel waarin gestel werd dat de vader van het gezin onlangs een reis maakte naar de Verenigde Arabische Emiraten en India.

Mohamad Omar N. (38) reisde op 26 november 2016 van Aleppo naar Libanon. Van daaruit vloog hij naar de Verenigde Arabische Emiraten. Mogelijk voor zaken, want de man werkt voor de Kamer van Koophandel in Aleppo. Wellicht vloog hij vanuit de Emiraten door naar India. Vast staat dat hij op 10 december, twee weken later, vanuit India terugkeerde naar Libanon, en van daaruit naar zijn vrouw en kinderen in Aleppo. Dat blijkt uit in- en uitreisdocumenten die de redactie van Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Het gegeven van een vader die Syrië vlot in en uit kan en zijn gezin geruime tijd alleen laat in Aleppo, strookt niet met het beeld dat de advocaten van het gezin in diezelfde periode ophingen.

Afbouw van de rechtsstaat

De vader is effectief heel kort naar India gereisd, zeggen Mieke Van den Broeck en Olivier Stein, advocaten van Progress Lawyers Network, maandag in een persbericht. 'In onze ogen verandert deze informatie niets aan de situatie: niemand kan een man verwijten alles in het werk te stellen om zijn vrouw en kinderen te redden', reageren de advocaten.

'Wij zijn het beu om steeds opnieuw te moeten antwoorden op beschuldigingen allerhande die tot doel hebben te verdoezelen dat de regering koste wat het kost in de illegaliteit blijft, door het niet respecteren van gerechtelijke beslissingen', vervolgen de advocaten. 'Men moet zich niet alleen de vraag stellen of de rechten van de Syrische familie worden gerespecteerd, doch eveneens of ook de rechten van alle burgers in België op die manier kunnen worden geschonden door de regering.'

'Dit gevaarlijk precedent is het begin van de afbouw van de rechtsstaat', zeggen Van den Broeck en Stein. 'In plaats van dit elementair democratisch belang te verdedigen, besteedt de regering energie en financiële middelen om deze familie aan te vallen.'

'Het is de regering die op weldoordachte en theatrale manier weigert de rechtsbeslissingen te respecteren', besluiten de advocaten. 'Wij stellen alle nodige stappen ter verdediging van onze cliënten. We zouden onze advocateneed niet respecteren, als we dit niet zouden doen.'

Staatssecretaris Francken wilde geen reactie geven en wacht op de uitspraak van de beslagrechter.