Advocaten Syrisch gezin: 'Het maakt eigenlijk niet uit wat de rechtbank zegt'

Na lang juridisch getouwtrek rond een humanitair visum voor een Syrisch gezin heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) besloten om het beroep van het gezin te verwerpen. De advocaten van het gezin maakten een procedurefout, zegt de Raad.

'De advocaat van het Syrisch gezin had eigenlijk na het schorsingberoep ook nog een annulatieberoep moeten indienen', legde mensenrechtenexpert Jogchum Vrielink eerder al uit aan Knack.be, 'zodat de procedure verder ten gronde wordt behandeld. Als je dat niet doet, dan is de regel dat na een bepaalde termijn de eerst genomen beslissing definitief wordt. In dit geval betekent dat dat de dwangsom komt te vervallen.'

De juristen in kwestie, Mieke Van den Broeck en Olivier Stein, konden in eerste instantie niet reageren omdat ze het arrest nog niet hadden aangekregen. 'Staatssecretaris Theo Francken heeft dat blijkbaar gekregen via zijn contacten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - wij zijn maar gewone advocaten, en wij krijgen dat arrest dus via de normale weg. Hopelijk gebeurt dat dus vandaag', klonk het toen. De staatssecretaris benadrukt zelf op Twitter dat hij het arrest via de officiële weg kreeg.

Van den Broeck en Stein kregen het arrest nu wel. 'De RVV neemt een louter technische beslissing, met als gevolg dat men zich niet meer moet uitspreken over de grond van de zaak. [...] Deze zaak geeft geen antwoord op de enige echte vraag: hoe kan men vermijden dat zij die in levensgevaar zijn via smokkelaars hun leven wagen op de Middellandse Zee?'

De advocaten wijzen erop dat de RVV in september 2016 de Belgische staat dwong om beter te motiveren waarom ze het visum toen had geweigerd. Ze vochten naar eigen zeggen de eerste beslissing van de staat niet aan, omdat die nog zou vervangen worden door een nieuwe.

'In deze politiek zeer geladen zaak, verandert de rechtspraak. In dit dossier beslist de RVV dat de eerste beslissing in het dossier blijft bestaan, zelfs al neemt de Belgische Staat een nieuwe beslissing over dezelfde aanvraag. Het voelt ongemakkelijk dat juist in dit dossier de rechtspraak een bocht van 180 graden maakt.' En nog: 'In dit dossier hebben wij vastgesteld dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de rechtbank zegt. Is het niet wat een staatssecretaris wil, dan heeft een uitspraak geen enkele waarde.'

Alles bij elkaar zijn de advocaten 'teleurgesteld dat een uitvoerbare uitspraak van een rechter niet gerespecteerd moet worden, dat communicatie van een staatssecretaris mag bestaan uit onwaarheden en het zwartmaken van mensen in nood, dat Twitter meer betekent dan de wetten van ons land.'

'Wij zullen ons des te meer inzetten voor mensenrechten en het verdedigen van de slachtoffers van dit inhumaan beleid', besluiten ze.

