Advocaat Paul Bekaert: 'Gevoeligheid voor democratische waarden neemt af'

De 69-jarige West-Vlaamse Paul Bekaert is als internationale advocaat gespecialiseerd in minderheden, mensenrechten en uitleveringen. Hij was de raadsman van Baskische, Koerdische en Tsjetsjeense separatisten. Vandaag verdedigt hij de voormalige Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont, die tegen een proces aankijkt wegens rebellie in Spanje.

In een gesprek met De Zondag betoogt Bekaert dat er steeds buitensporiger gereageerd wordt op de terrreurdreiging. 'We zitten helaas in een tijdperk van terrorismeverdwazing. Ik zie dat ook in ons land. Men gaat de democratie verdedigen met ondemocratische maatregelen. Helaas heeft dat het omgekeerde effect: de democratie wordt afgebouwd.'

Concreet zegt Bekaert dat het eerlijke proces voor terreurverdachten onder druk komt te staan. 'De hele terrorismewetgeving is een voorbeeld daarvan. Twee jonge mannen die vermoedelijk zouden gaan strijden in Tsjetsjenië, maar uiteindelijk niet verder gaan dan Turkije en terugkeren naar België, krijgen vijf jaar cel. Dat is erover. Het vermoeden van onschuld staat onder druk.'

'Men gaat ook soepeler om met vormfouten', vervolgt Bekaert. 'Dat een onderzoeksrechter een fout begaat, blijkt plots niet meer zo erg. Helaas lijkt de bevolking dat allemaal te slikken. De gevoeligheid voor democratische waarden neemt af. (zucht) Wie geen mening heeft, zal natuurlijk nooit in aanraking komen met de inperking van de vrijheid van mening.'

'Verheerlijking De Wever verontrustend'

Bekaert haalt ook uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Je ziet weer wereldwijd dat mensen zonder nadenken sterke leiders nahollen. Zie Trump, zie Orban, zie Erdogan. Vaak druist het programma van die leider in tegen de belangen van die mensen, maar dat deert hen niet. De verheerlijking van De Wever in eigen land verontrust mij ook.'

Bekaert verdedigt naast Puigdemont ook de Spaanse Rapper Valtonyc, die naar België vluchtte nadat hij in Spanje 3,5 jaar cel kreeg voor opruiende teksten. 'De vrijheid van meningsuiting staat zwaar onder druk in Spanje. Het land is daarvoor al twee keer veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Veel kunstenaars zitten er in de gevangenis omwille van de zogenaamde muilkorfwet: alles wat dissident is, wordt verheerlijking van terrorisme genoemd. Ook met het koningshuis mag niet gelachen worden.'