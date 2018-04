Actiegroepen dienen klacht in tegen Belgische staat en eisen sluiting kerncentrales

De Nederlandse actiegroepen 'Vereniging Stop Tihange Nederland' en 'Nucléaire Stop Kernenergie' hebben bij de Belgische politie aangifte inzake de Belgische kerncentrales gedaan. De actievoerders verzamelden zaterdag bij het politiebureau van Tongeren om individueel klacht in te dienen tegen de Belgische staat, de Belgische nucleaire autoriteit FANC en Engie Electrabel S.A., de exploitant van de kerncentrales Tihange en Doel.

De actiegroepen vinden dat er een te grote onzekerheid voor de bevolking is omtrent de toekomst van de Belgische kerncentrales. Volgens het Energiepact zou Tihange in 2025 dicht gaan, maar de actievoerders vrezen dat de kerncentrale mogelijk toch langer openblijft. Bovendien worden de 'scheurtjesreactoren' van Tihange-2 en Doel-3 pas in 2023 gesloten. De actievoerders willen dat de 'noodlijdende en gevaarlijke schrootkernreactoren' in Tihange en Doel onmiddellijk gesloten worden.

Volgens de actiegroepen beangstigen de terugkerende incidenten en daaruit voortvloeiende noodstops de bevolking, terwijl de levensduur van de reactoren nog verder wordt verlengd. 'Ik voel me door deze kerncentrale bedreigd. Ik weet dat er op dit moment een risico bestaat op een ongeval', klinkt het in de aangifte. 'Er zijn duizenden haarscheuren aangetroffen in het drukvat van de kernreactor Tihange 2 en het aantal voorbodes van ernstige gebeurtenissen is dreigend hoog.'

De actievoerders claimen dat de levens van miljoenen mensen bedreigd worden en dat de verantwoordelijken de veiligheid van de mensen dus niet waarborgen. 'Dit wezenlijke gebrek aan veiligheid en het directe gevaar waaraan ik word blootgesteld, baren mij grote zorgen', klinkt het verder in de aangifte.

Ook in de politiekantoren van Brussel, Namen en Eupen hebben Belgische, Luxemburgse en Duitse actievoerders aangifte gedaan tegen de Belgische staat en de exploitanten van de lokale kerncentrales. 'Er is serieus werk van gemaakt door de politie. De autoriteiten hebben heel goed meegewerkt', zegt Jos Gulikers van Vereniging Stop Tihange Nederland.

Naast de Nederlandse actiegroepen namen ook de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie (AAA), Fin Du Nucléaire (FDN), Réveil Anti Nucléaire (R.A.N.) en Stop Tihange Deutschland (STD) deel aan de actie, die onderdeel is van een Euregionale campagne voor de onmiddellijke sluiting van de Belgische kernreactoren.