Acteur Bert Luppes in de NTGent-versie van Louis Paul Boons Menuet: 'Niet alles moet perfect zijn'

'NTGent zoekt teruggekeerde Syriëstrijders voor een voorstelling over het Lam Gods': hoeveel ophef die oproep vorige week ook veroorzaakte, de Nederlandse topacteur Bert Luppes gaat er liever niet op in. Over Menuet, de NTGent-versie van Louis Paul Boons roman over de driehoeksrelatie tussen een man, zijn eega en hun huishoudhulp, vertelt hij wél met graagte.