ABVV-topman De Leeuw: 'Van Overtveldt, bol het af!'

Rudy De Leeuw, afscheidnemend voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, echode in Gent de eis van SP.A-voorzitter John Crombez om een minimumpensioen van 1.500 euro in te voeren. De vakbondstopman wil bovendien de pensioenleeftijd opnieuw op 65 jaar, zo zei De Leeuw in zijn 1 mei-toespraak. Hij kant zich tegelijk tegen een pensioenverlies bij vervroegd pensioen omwille van zwaar werk, 'zoals de regering op het oog heeft en wat een pensioenverlies tot 250 euro per maand zou betekenen'.

Een minimumloon van 14 euro bruto per uur, of zo'n 2.300 euro per maand, vindt De Leeuw dan weer het minimum om waardig te kunnen leven. 'En alle lonen moeten terug kunnen aanknopen met de welvaartstoename. Als loonwetten in de weg staan, dan moeten ze worden aangepast.' De ABVV-topman vindt het hoog tijd dat het syndicaat verzet wordt opgevoerd tegen bedrijven als bpost, Lidl, Brussels Airlines en Telenet 'waar werknemers steeds meer onder werkdruk lijden, waar sociaal overleg bemoeilijkt wordt door CEO's die de belangen van aandeelhouders belangrijker vinden dan het welzijn en de gezondheid van hun personeel'.

De Leeuw was zoals steeds scherp voor de federale regering van N-VA, Open Vld, MR en CD&V en haar 'tsunami van liberale maatregelen', maar het hardst haalde hij uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt. 'De Kaaimantaks en de effectentaks, wat hebben die opgebracht? Nul, niets, noppes, nada, niente. Van Overtveldt, bol het af!'

'Bedoeling is natuurlijk om te weten wat de inhoud van de stakingskassen is'

Bij Terzake kwam De Leeuw ook terug op de N-VA-eis om de vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven. Dat moet ervoor zorgen dat de organisaties verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de acties van hun leden. 'Ik stel het stakingsrecht niet ter discussie. De vakorganisaties hebben het recht om actie te voeren. Maar blokkades oprichten en werkwilligen hun recht op arbeid ontzeggen, dat is een brug te ver,' zo zei Federaal Volksvertegenwoordiger Wouter Raskin maandagochtend al.

Maar volgens Rudy De Leeuw moet het echte doel elders gezocht worden. 'Organisaties als de onze worden anti-syndicaal behandeld door partijen die de vakbonden niet kunnen rieken of zien. De bedoeling is natuurlijk om te weten wat de inhoud van de stakingskassen is en rechtspersoonlijkheid is eigenlijk het beknotten van de vakbondsorganisatie.'