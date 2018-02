Abou Jahjah trekt met 'be.one' naar de verkiezingen

De nieuwe partij van Dyab Abou Jahjah zal onder de naam 'be.one' deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de parlementsverkiezingen in 2019. Dat is woensdag bekendgemaakt op een persconferentie. De partij van Abou Jahjah wordt gesteund door onder anderen oud-Agalev-senator en Gents gemeenteraadslid Meryem Kaçar. Eerder raakte al bekend dat ook ex-journaliste Hilde Sabbe op zijn lijst zal staan.