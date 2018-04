Abou Jahjah: 'N-VA verziekt debat over identiteit'

Wie een vrouw geen hand wil geven, mag die bij u op de lijst?

DYAB ABOU JAHJAH: Ja, natuurlijk. Iemand groeten is een cultureel gegeven. Dat houdt geen belediging in. Ik heb ook meegemaakt dat ik een hand wou geven aan een moslima, en dat zij haar hand op haar hart legde. So what? Iets anders is respect voor gelijke rechten. Wie zegt dat holebi's geen gelijke rechten mogen hebben, kan niet op onze lijst.

Hoe staat u tegenover de omstreden partij Islam?

ABOU JAHJAH: Dat is een ultraconservatieve partij, geent op ongelijkheid. Dat is niet waar wij voor staan. Maar ik vind de maatschappelijke hysterie fout. Of beter: op een fout voorstel gebaseerd. Jeremy Corbyn (Labour) heeft in Groot-Brittannie? ook voorgesteld om gescheiden bussen in te voeren om seksueel geweld te voorkomen. Ik vind dat geen goed idee, maar dat houdt niet per definitie in dat je ongelijkheid propageert. Wat mij stoort aan de partij Islam, is dat een vrouw er geen lijsttrekker mag zijn. Dát voorstel is een bewijs dat je ongelijkheid propageert.

U hebt ook ooit gepleit om hier de sharia in te voeren. Wil u dat nog steeds?

ABOU JAHJAH: (zucht) Be.One is een seculiere partij. Die vraag is dus absurd. Mijn probleem met de partij Islam is dat ze ongelijkheid propageert, niet dat ze de sharia wil invoeren. Ik denk trouwens niet dat de hysterie over die partij over haar standpunten gaat, maar wel over haar islamitische achtergrond. N-VA zit in het Europees parlement in dezelfde fractie als de SGP: een ultraconservatieve, protestantse partij uit Nederland. Die heeft dezelfde standpunten over man en vrouw als de partij Islam. Waarom heeft N-VA daar geen probleem mee? N-VA verziekt het debat over identiteit. Zolang ze dat doet, kan een partij als Islam groeien. N-VA maakt die partij sterker.

Op economisch vlak gaat uw partij voor een vierdagenwerkweek en een vermogenstaks. Wat is nog het verschil met PVDA?

ABOU JAHJAH: De ideologie. Wij zijn geen marxisten. Wij geloven zelfs in de markteconomie. Ondernemers die rijk willen worden: go for it. Wij steunen jullie. De vermogenstaks geldt alleen voor de extreme rijken die een vermogen hebben van twee miljoen euro, bovenop de eerste woning.

(De Zondag / Paul Cobbaert)