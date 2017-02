Abou Jahjah: 'Kom op Zuhal, schaf Unia af'

Kersvers staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) heeft haar entrée niet gemist. Ze nam haar functie op met een memorabele eedaflegging bij de koning met het rode mijnwerkerssjaaltje van haar vader aan de hand gebonden. Als dochter is dat zeker een geste naar haar vader toe, maar als politica van de partij bij uitstek van het patronaat is het ook best cynisch.

