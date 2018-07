Abortus uit strafwetboek: 'Muizenstapje dat probleem niet aanpakt'

'Een muizenstapje dat in de feiten niets verandert.' Zo bestempelt Kamerlid Karin Jiroflée (SP.A) het akkoord dat de meerderheidspartijen hebben bereikt over de 'depenalisering' van abortus. Net als andere oppositieleden betreurt ze dat het akkoord weinig wijzigt aan de termijnen in de wetgeving, maar het zit Jiroflée vooral hoog dat de meerderheidspartijen een ethisch debat via een politiek compromis willen voeren.

Coalitiepartners N-VA, CD&V, MR en Open VLD bereikten dinsdag een akkoord om abortus uit de strafwet te halen. In de Kamercommissie Justitie zei Jiroflée "blij" te zijn dat abortus minstens wordt gedepenaliseerd en de culpabilisering van vrouwen weghaalt.

'Maar dit is een muizenstapje dat in de feiten niks verandert.' De huidige regeling rond abortus was 28 jaar geleden het gevolg van een compromis, waardoor er als gevolg van vele toegevingen zaken niet goed geregeld werden, stelde Jiroflée. Het allerbelangrijkste was de termijn van 12 weken waarbinnen abortus kan worden uitgevoerd. 'Dit is de reden waarom elk jaar 500 vrouwen naar Nederland gaan; iets waarover ik me tot in het diepste van mijn tenen schaam.'

De Vlaamse socialiste laakte dat het nieuwe akkoord opnieuw de vrucht is van een compromis 'dat in de feiten niets aan het probleem verandert'. Het zit haar vooral hoog dat het parlement in het verleden over ethische thema's in alle vrijheid kon debatteren. 'Nu legt deze meerderheid haar ideologie en kijk op de samenleving op aan het hele land. Ik snap niet dat de liberale partijen MR en Open VLD in dat spelletje meestappen. Meerderheid, u moest zich schamen.

Ook andere oppositiepartijen waren streng voor het akkoord binnen de meerderheid. Karine Lalieux (PS) sprak van 'chantage door de conservatieve partijen, vooral CD&V, waardoor de depenalisering er enkel kan komen via een ruil'. Ze doelt daarmee op het ontwerp dat op komst is over de erkenning van de foetus. 'Van alle experten die we hebben gehoord, was er slechts één tegen de depenalisering'.

Olivier Maingain (DéFI) en Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) zaten op dezelfde golflengte. David Clarinval (MR) betreurde de 'karikatuur' die de oppositie over de tekst maakt en had het over een 'historische stap vooruit', wat werd weggehoond door Laurette Onkelinx (PS). Hij kondigde aan dat het voorstel binnenkort wordt ingediend. Els Van Hoof (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA) vroegen de discussie ten gronde te voeren wanneer de tekst effectief op tafel ligt, wellicht volgende week.