AB in Brussel ontruimd na bommelding: niets verdachts gevonden

De AB met zowat 1.000 toeschouwers werd kort voor 21 uur ontruimd, net voor een concert van Jain, wegens een bommelding. Een koppel dat op weg was naar de AB voor een concert, had iemand horen zeggen dat hij in hun plaats de zaal niet zou betreden omdat die ging exploderen. Het ongeruste koppel stapte met die informatie naar een politiecommissariaat waarna de concertzaal in de Anspachlaan werd ontruimd en doorzocht. Er werd niets verdachts gevonden. De directie van de AB besliste het concert te laten doorgaan.