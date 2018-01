Aanvechten C-attest wordt stuk moeilijker

In 2012 vocht een Genkse leerlinge haar C-attest in het Sint-Jan Berchmanscollege aan. Ze trok samen met haar moeder vijf keer naar de Raad van State. Die dwong de delibererende klassenraad uiteindelijk om het A-attest toe te kennen, door het opleggen van een dwangsom van 1.250 euro per dag.

In de beroepsprocedure over een schadevergoeding oordeelt het Antwerpse hof van beroep nu 'dat het niet de taak is van de Raad van State om zijn opvattingen over het slagen van een leerling in de plaats te stellen van de klassenraad', aldus de advocaat van de school in Het Nieuwsblad. 'Het hof vindt dat het enkel de taak is van de Raad van State om na te gaan of de klassenraad binnen de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid regelmatig tot zijn beslissing is gekomen.'