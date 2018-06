Aantal steuntrekkers bij OCMW's in negen jaar tijd met helft gestegen

De gemeenten pompen jaarlijks 1,8 miljard euro in de OCMW's, of 11 procent van hun exploitatieuitgaven. Dat blijk dinsdag uit de jaarlijkse doorlichting die Belfius maakt over de lokale besturen. 'Er is meer nood aan bijstand, en dat voelen de OCMW's', klinkt het.

De sociaaleconomische context vereiste dat de gemeenten elk jaar een bijkomende inspanning leverden van gemiddeld 2,5 procent om de werking van de OCMW's te financieren. Voor dit jaar is die stijging in het budget beperkt tot 1,3 procent.

Terwijl in 2009-2010 de financieel-economische crisis aan de basis lag van een tijdelijke toename van het aantal leefloners, is de nieuwe en continue stijging sinds 2014 volgens Belfius voornamelijk te wijten aan de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en aan andere structurele ingrepen.

Als enkel gekeken wordt naar het aantal leefloners, dan steeg dat van ruim 80.000 in 2008 naar zowat 140.000 in 2017. Vlaanderen telt per 1.000 inwoners 5,6 leefloners, Wallonië 18,1 en Brussel 31,8.

Voor dit jaar betalen de Vlaamse gemeenten 10,7 procent van hun exploitatiebudget aan de OCMW's, de Waalse 9,6 procent en de Brusselse 14,7 procent. Voor Vlaanderen gaat het om 146,6 euro per inwoner, voor Wallonië om 137,6 euro en voor Brussel om 285,3 euro.