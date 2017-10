Aantal startende ondernemers zit in de lift

In België steeg het aantal starters tussen januari en juni van dit jaar met 5,8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De studiedienst van Unizo en Graydon Belgium telden 47.618 starters ten opzichte van 46.023 in 2016. Dat schrijft De Zondag.

Voor Vlaanderen gaat het om een stijging van 5,4 procent, voor Brussel 4,3 procent en voor Wallonië 7 procent.

In Vlaanderen openden vooral in West-Vlaanderen heel wat nieuwe ondernemingen: het aantal starters steeg er met 7,3 procent. Op de tweede plaats staat Vlaams-Brabant met 6,8 procent meer nieuwe ondernemingen in de eerste zes maand van 2017.

Zelfstandigenorganisatie Unizo schrijft de groei toe aan twee hoofdredenen. 'De economie doet het goed en dan durven meer mensen hun vaste baan verlaten en kiezen voor een zelfstandig bestaan', zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Johan Bortier. 'Daarnaast merken we dat ondernemerschap in de lift zit. Ondernemen is weer hip, dat is ooit anders geweest.'