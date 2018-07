Aantal naturalisatie-aanvragen daalt enorm door strengere eisen

De forse daling van het aantal naturalisatie-aanvragen heeft vooral te maken met de verstrengde regels die in 2013 zijn ingevoerd. Kandidaten moeten sindsdien onder meer minimaal vijf jaar in België zijn, een officiële landstaal kennen en aantonen dat ze hebben gewerkt aan hun integratie.

Sinds 2013 en vooral in 2014 is er een duidelijke daling merkbaar. Zo werden in 2017 nog maar 175 aanvragen ontvangen door de Kamercommissie Naturalisaties. Voor 2018 staat de teller op 104 aanvragen.

Kamerlid Sarah Smeyers, destijds een van de initiatiefnemers van de strengere regels, reageert tevreden. 'We wilden deze gunst voorbehouden voor mensen die écht geïntegreerd waren en bovendien een belangrijke bijdrage konden leveren voor de uitstraling van het land, zoals sporters of wetenschappers. De nationaliteit verkrijgen via de naturalisatieprocedure is daardoor écht een uitzondering op de regel geworden. En die regel is de nationaliteitsverklaring, waarvan de regels strikt in het wetboek staan.'