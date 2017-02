Aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat in dalende lijn

In het schooljaar 2014-2015 behaalden 62.158 leerlingen een diploma en verlieten 7.676 leerlingen de school zonder diploma, wat betekent dat er 11 procent vroegtijdige schoolverlaters waren. Voor alle duidelijkheid: in vergelijking met andere Europese landen of regio's doet Vlaanderen het goed.

De daling doet zich in voor in alle provincies, in Brussel en in de meeste centrumsteden. Toch blijft het aantal hoog in steden als Antwerpen (22,1 procent), Mechelen (19,3 procent) en het Brussels Gewest (18,8 procent). De meeste onderwijsvormen laten een daling optekenen. Die is het sterkst in het beroepsonderwijs (BSO). Daar haakt 14,3 procent vroegtijdig af, vijf procent minder dan in 2009-2010. Zorgenkind blijft het deeltijdsberoepsonderwijs (DBSO), waar 52,7 procent vroegtijdig de school verlaat.

Zittenblijven blijft een belangrijke voorspeller van schoolse uitval. Bijna elke vroegtijdige schoolverlater is één of meerdere keren blijven zitten. Ook leerlingen uit kwetsbare groepen lopen veel meer het risico op vroegtijdig schoolverlaten. De kans dat een kind van een hoogopgeleide moeder de school vroegtijdig verlaat, ligt meer dan zeven keer lager dan bij een kind van een moeder zonder diploma lager onderwijs. Ook niet-Belgen lopen meer kans op vroegtijdig schoolverlaten.

Minister Crevits beseft dat er nog een weg af te leggen is, maar is "gematigd tevreden dat de tendens neerwaarts is". Ze hoopt dat genomen maatregelen tegen spijbelen, de op til staande modernisering van het onderwijs en de verdere uitbouw van het Duaal Leren de vroegtijdige schooluitval nog verder kunnen doel dalen.