Aantal buitenlandse artsen actief in ons land sterk gestegen sinds 2010

Het aantal buitenlandse artsen met een RIZIV-nummer in ons land is in de periode 2010-2015 sterk gestegen. Het gaat zowel om buitenlanders die hier een diploma haalden als om artsen die elders studeerden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Marco Van Hees (PVDA).

Het aantal in ons land actieve buitenlandse artsen met een Belgisch diploma en een RIZIV-nummer steeg van 59 (4,8 procent van het totale aantal erkende artsen) in 2010 tot 113 (6,59 procent) in 2015. Het aantal buitenlandse artsen dat in een ander land zijn diploma haalde nam toe van 227 in 2010 (18,5 procent) tot 359 (21,05 procent) in 2015.

Van de 8.978 artsen die in de periode 2010-2015 een RIZIV-nummer kregen haalden er in totaal 2.025 een buitenlands diploma waaronder 1.882 buitenlanders en 143 Belgen. 1.555 onder hen zijn nog actief en 135 vertrokken naar het buitenland.

Van het vermelde aantal is 630 arts-specialist, 109 huisarts, 369 kandidaat arts-specialist en 42 kandidaat huisarts. De overige 857 kregen de bekwamingscode 000, wat betekent dat het RIZIV hen nog niet erkent voor een bijzondere bekwaamheid waardoor slechts een beperkt aantal verstrekkingen terugbetaald worden. Drie vierde van hen heeft die status nog steeds.