Aantal buitenlanders dat via detachering in België werkt in vijf jaar verdubbeld

Dat schrijft De Tijd.

Het was Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) die de cijfers opvroeg bij staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD). Bij detachering moeten de Belgische arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden, maar betalen de betrokken werknemers hun socialezekerheidsbijdragen in hun thuisland. Daardoor zijn buitenlanders doorgaans goedkoper, wat volgens de N-VA leidt tot oneerlijke concurrentie tussen Belgische en buitenlandse werknemers.

'Drastische verstrenging'

"De detachering is een systeem geworden om zo goedkoop mogelijk te werken, waardoor almaar meer buitenlanders naar hier komen en Belgische werknemers uit de boot vallen", aldus Raskin. Hij pleit voor een drastische verstrenging van de regels en wil de socialezekerheidsbijdragen via een juridische spitsvondigheid in België innen.

De Backer ziet dat anders. "We mogen het kind niet met het badwater weggooien", vindt hij. Wel benadrukt de liberaal dat de detacheringsfraude, waarbij malafide bedrijven het systeem misbruiken om aan dumpingprijzen te werken, verder moet worden aangepakt. "Daarvoor hebben we al heel wat maatregelen genomen, maar ook op Europees niveau moeten we de strijd verder opdrijven."