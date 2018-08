Aantal Belgische brouwerijen in acht jaar verdubbeld

Volgens de krant bestaan er op dit moment al ongeveer 230 microbrouwerijen. 'Vorig jaar kwamen er in ons land 34 nieuwe brouwerijen bij. En met de 20 die de eerste zeven maanden van dit jaar werden opgericht, ziet het ernaar uit dat we in 2018 het jaarrecord zullen breken', zegt Mark Van Pee van Zythos, de nationale vereniging van bierproevers.

'Het gaat daarbij bijna uitsluitend om kleinschalige, ambachtelijke brouwerijen, gericht op het brouwen van bier van hoge gisting. Niet zelden zijn de bezielers gepassioneerde hobbybrouwers die hun experimenten in garage of keuken zijn ontgroeid. Door zich te professionaliseren kunnen ze hun creaties op wettelijke wijze aan de man brengen', zegt de bierkenner.