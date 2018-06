Aantal asielaanvragen in Europa afgenomen in eerste 4 maanden 2018

Dat blijkt maandag uit het jaarverslag van het Europese asielondersteuningsbureau EASO. Volgens voorlopige cijfers voor 2018, blijkt ook dat tijdens de eerste vier maanden van dit jaar het aantal aanvragen in Europa verder is afgenomen.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming in Europa daalde van bijna 1,3 miljoen in 2016 naar 728.470 in 2017. Er werd wel nog meer asiel aangevraagd dan voor het losbarsten van de vluchtelingencrisis in 2015. In België bleef het aantal aanvragen min of meer gelijk op 18.340 (tegenover 18.280 in 2016), aldus het EASO. De duidelijke daling van het aantal asielverzoeking "toont eens te meer dat de situatie gradueel beter is, maar we moeten waakzaam blijven", zo reageerde eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos op de cijfers.

Volgens Jamil Addou, directeur ad interim van EASO, hebben de lidstaten de kwaliteit en efficiëntie van de asielprocedures verbeterd 'met het gebruik van moderne technologie". De meeste mensen die in 2017 asiel hebben aangevraagd in Europa, kwamen uit Syrië (15 procent), Irak (7 procent) en Afghanistan (7 procent). Dan volgen landen als Nigeria, Pakistan, Eritrea, Albanië, Bangladesh, Guinee en Iran. Duitsland kreeg in 2017 het grootste aantal asielaanvragen, gevolgd door Italië, Frankrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Die vijf landen waren vorig jaar samen goed voor drie vierde van alle asielaanvragen in Europa.

België volgt op plaats 9 van de 32 landen.

Volgens de meest recente cijfers zet de daling van 2017 zich door in de eerste vier maanden van 2018. Tussen januari en april van dit jaar hebben ongeveer 197.000 mensen internationale bescherming gevraagd in de EU. Dat is minder dan in dezelfde periode van de afgelopen drie jaar, maar wel nog steeds hoger dan voor de vluchtelingencrisis uitbrak. Ook dit jaar zijn Syrië, Irak en Afghanistan de voornaamste landen van herkomst.