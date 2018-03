'Aankoop nieuwe drones is volgens alle wettelijke regels verlopen'

De luchtmacht is op zoek naar vervangers voor zijn huidige Israëlische drone. In februari vorig jaar verspreidde defensie een oproep aan de industrie, waarop drie bedrijven reageerden. Al in mei had een werkgroep binnen de luchtmacht haar beslissing klaar. De twee Israëlische inzendingen werden van tafel geveegd en enkel het Amerikaanse toestel bleef over: de Predator B van General Atomics.

Eind januari keurde de Kamercommissie legeraankopen de aankoop goed van vier Amerikaanse drones. De commissieleden konden enkel beslissen over het Amerikaanse toestel. De reden die daarvoor werd aangehaald door defensie, was een mogelijk probleem voor de andere kandidaten om een Europees certificaat te bemachtigen.

Dat klopt niet echter niet, stelt Elbit, een van de Israëlische mededingers. Volgens het bedrijf is er ook in dit dossier informatie achtergehouden voor het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), want Elbit zou meerdere keren aan defensie duidelijk hebben gemaakt dat de certificatie in orde kwam en had ook bewijzen overgemaakt. 'De defensiestaf heeft ons ingelicht dat je niet certificeerbaar bent', kreeg het bedrijf naar eigen zeggen toch te horen op het kabinet nadat de beslissing was genomen.

'Gestuurd'

'Ook in dit dossier duwt defensie de politiek in de gewenste richting, besluit oppositiepartij Groen. 'Het lijkt een structureel probleem dat militairen zelf aan politiek doen en zich willen verzekeren van het beste, leukste, maar ook duurste speelgoed', reageert Wouter De Vriendt, lid van de commissie Defensie voor Groen.

Ook voor SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen is de onthulling 'andermaal een bewijs dat de zaken in Defensie niet lopen zoals ze moeten'.

'Volgens de regels'

In een reactie zegt Vandeput dat de aankoopprocedure van nieuwe drones voor het leger 'volgens alle wettelijke regels verlopen'. Het Israëlische toestel werd niet gekozen op basis van technische specificaties als vlieghoogte, snelheid en laadvermogen, en niet omdat Defensie bepaalde informatie zou hebben achtergehouden, klinkt het.

'De informatie die vandaag in de kranten staat, is geen nieuwe informatie. Ze is ons bekend, meer nog, ze maakte integraal deel uit van het dossier dat op 30 januari voorgesteld is aan de Commissie Legeraankopen.'

Het klopt wel dat de minister de Amerikaanse drone wil aankopen. 'Het toestel voldoet aan onze technische eisen én wordt door onze Europese en NAVO-partners ook het meest gebruikt. Ik vind het jammer dat Groen-Ecolo, dat nu schreeuwt om transparantie, zelf niet aanwezig was op het ogenblik dat de informatie voorgesteld werd en zich nu blijkbaar voor de kar laat spannen van lobbyisten.'

De ministerraad heeft nog niets beslist over de aankoop van de drones, benadrukt hij nog.

Hoorzitting

SP.A dringt aan om het dossier samen met dat van de F-16's zo snel mogelijk te behandelen in het parlement. 'We worden betaald door de belastingbetaler, en moeten zijn belangen kunnen verdedigen', zegt hij.

De oppositie wilde woensdag al een hoorzitting met de legertop in de commissie Defensie, maar de meerderheid stemde dat voorstel weg omdat ze de resultaten van de audit die minister Vandeput heeft besteld, wil afwachten. De hoorzitting staat voorlopig gepland op 18 april.