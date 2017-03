'Aan betere toekomst zal iedereen steentje moeten bijdragen. Mag dat met gezond boerenverstand?'

U zult het een gewone boerendochter moeten vergeven. De 40 dagen zonder vlees laat ik aan mij voorbijgaan. Omdat een boerendochter het belang van een kleinere ecologische voetafdruk onderschat? Verre van. Je zult mij nooit horen zeggen dat we ons minder moeten inzetten voor het milieu. Om te werken aan een betere toekomst zullen we allemaal een inspanning moeten leveren. Tegen 2030 moet Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen met 40% reduceren, tegen 2050 met 85 à 90%. De uitdagingen zijn gigantisch en ook deze boerendochter wilt haar steentje bijdragen. Maar mag het dan wel gebeuren met een gezonde dosis boerenverstand?

Om die doelstelling te realiseren zullen alle sectoren moeten meewerken. We gaan niet langer met z'n allen uren naar de radio kunnen luisteren terwijl we in onze grote gezinswagen helemaal alleen naar het werk rijden. Met 36% is mobiliteit de grootste slokop qua uitstoot van broeikasgassen. Ondanks het feit dat de landbouwsector voor slechts 8% verantwoordelijk is voor de uitstoot van CO2 - waarvan 5% afkomstig van de veeteelt - kunnen ook landbouwers zich niet langer achter hun koeien verstoppen. Gelukkig doen ze dat al lang niet meer. Sinds 1990 werd een uitstootreductie van 26% gerealiseerd. De landbouw in Vlaanderen is één van de meest innovatieve en duurzame van Europa en de duurzame technieken rijzen in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond. Mochten landbouwers in de wereld dezelfde duurzame landbouwtechnieken toepassen als in Vlaanderen, de wereld zou een betere plek zijn. Onze boeren maximaliseren het gebruik van regenwater, zijn een netto-elektriciteitsproducent en willen graag inspanningen leveren om mee te werken aan innovatieve projecten omtrent duurzaamheid.

Let wel, de dagen zonder vlees hebben een nobel doel voor ogen. Diervoeders vormen een significante belasting voor het milieu. We kunnen met z'n allen niet langer dagelijks een halve kilo vlees verorberen. Zowel voor het klimaat als voor onze gezondheid is dat nefast. Alleen blijken ook boeren in deze campagne slachtoffer van alternative farm facts. Zo is er heel wat te doen over de import van soja uit Zuid-Amerika. Het merendeel daarvan wordt gebruikt als noodzakelijke eiwitten voor veevoer. Dat die sojabonen geproduceerd worden op gronden waar bossen voor moesten verdwijnen, klopt. Wat men wel vergeet te vermelden, is dat in de productie van veevoeders gaat over sojaschroot. De Vlaamse veehouderij is op het vlak van het valoriseren van reststromen één van de meest vooruitstrevende sectoren. Onze Vlaamse landbouwers evolueren eveneens naar telen van gewassen met een eiwitrijker gehalte, waardoor soja in het voedsel van dieren na verloop van tijd zal verdwijnen. Daarnaast zijn er ook heel wat onderzoeken of er andere producten zijn die het sojaschrootgebruik kan laten verminderen. Zo moedigen ze landbouwers aan om bonen, erwten of klaver te telen en lopen er ook onderzoeken of insecten als eiwitbronnen gebruikt kunnen worden.

Producten met een korte keten

Wil je duurzaam eten? Concentreer je dan op het ander aspect waar de campagne belang aan hecht. Ga zoveel mogelijk voor producten met een korte keten. Eet dan af en toe vooral een lekker Belgisch stukje vlees. Laat het vlees uit Ierland of Argentinië 40 dagen voor wat het is. Beloon de Vlaamse boer, of nog beter de boer in jouw straat, voor zijn onophoudelijke inzet om duurzame kwaliteitsproducten op de markt te brengen. Maak van die 40 dagen zonder vlees, eerder 40 dagen met boerenverstand.

Schop je geen vals geweten door het verorberen van een sojabroodje in jouw 4x4 onderweg naar het werk of smullend van een geïmporteerde avocado 's avonds, terwijl de TV een hele avond aanstaat zonder dat er iemand naar kijkt. Ik doe dit jaar mee aan "40 dagen consumeren met boerenverstand". En ik hoop er na die 40 dagen meteen 365 van te maken. Alleen zo brengen we verandering teweeg. Een bord vol met producten die lekker en ecologisch zijn. En toegegeven, op dat bord zal meestal een lekker stukje vlees liggen.

Laura Schurmans komt uit een gezin van landbouwers en is lid van Jong CD&V.