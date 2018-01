755 leerkrachten te weinig om lessen na kerstvakantie te hervatten

Heel wat directeurs kampen met hetzelfde probleem: een leerkracht vinden om maandag de gaten in te vullen. Er zijn op de website van de VDAB 755 vacatures voor leerkrachten: 455 in het secundair onderwijs, 270 in het basis- en kleuteronderwijs en 30 in het buitengewoon secundair onderwijs. Na de kerstvakantie vallen leerkrachten vaak uit door ziekte of ze gaan op zwangerschapsverlof. In sommige scholen wordt nu zelfs een beroep gedaan op gepensioneerde leerkrachten, aldus VTM.

Het lerarentekort na de kerstvakantie is een terugkerend probleem. Vorig jaar in januari waren er zelfs meer dan 900 leerkrachten te kort. De scholen hopen dan ook dat de regering het probleem structureel aanpakt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt bij VTM dat ze nadenkt over zogenaamde 'vervangingspools', groepen met leerkrachten die ingezet kunnen worden voor vervangingsopdrachten.