6 op de 10 Belgen weten te weinig van geldzaken af: 'Binnenkort financiële opvoeding voor álle scholieren'

Wie op zijn 14e weet wat een auto kost en hoe je de interesten op een lening berekent, zal zich later niet zo snel in de schulden werken. Maar 6 op de 10 Belgen hebben die kennis niet. Ook niet als ze volwassen zijn. 'Daarom zullen álle scholieren binnenkort financiële opvoeding krijgen', zegt econoom Kristof De Witte. 'We leggen de laatste hand aan de eindtermen.'